Canottaggio: Azzurri tornano al lavoro, obiettivo Europei

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Sono 42 gli atleti convocati dal direttore tecnico della Nazionale di canottaggio, Francesco Cattaneo, per una sessione di allenamento collegiale in vista dei campionati Europei 2020 in programma a Poznan in Polonia dal 9 al’11 ottobre prossimi.

A circa quattro mesi dal forzato stop del collegiale olimpico in svolgimento a Sabaudia, dovuto alla pandemia da Covid-19, gli azzurri del canottaggio tornano in acqua.

Il raduno si svolgerà a Sabaudia dal 6 al 19 luglio e servirà per iniziare la preparazione in vista dell’Europeo, ma anche per consentire a tutti, atleti, staff tecnico e medico, di ritornare alla normalità pur mantenendo vive le normative connesse al contenimento dell’infezione da Covid-19. Al raduno parteciperanno, tra donne e uomini, 42 atleti, di cui 38 senior e 4 pesi leggeri. (ANSA).



