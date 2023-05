Canottaggio: Euro U19, Sciattella guida Italia a oro nel 4 senza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – L’atleta azzurra del Tevere Remo

Giorgia Sciattella capovoga porta l’equipaggio dell’Italia a

vincere la medaglia d’oro ai campionati europei under 19 di

canottaggio nel 4 senza, in Francia al Lago du Causse in

Brive-la-Gaillarde, dal 20 al 21 maggio 2023.

“Il 4 senza con la nostra Giorgia Sciattella a capovoga prende

la medaglia d’oro al campionato europeo under 19” ha esultato il

presidente Daniele Masala.

L’equipaggio azzurro con la Sciattella capovoga è costituito da

Francesca Rubeo (C.C.Aniene), Alice Pettinari (C.Pontedera) e

Matilde Orsetti (C.Arno). “È stata una gara veramente bella,

nonostante i pochi giorni di allenamento (Dalla vittoria della

scorsa settimana ndr) C’è stato un incidente tra due barche

all’inizio della gara e siamo dovute ripartire, nonostante

questo, abbiamo reagito bene, tanta testa e voglia di vincere”,

ha setto Giorgia Sciattella. (ANSA).



