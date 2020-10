Canottaggio: Europei; 11 medaglie per l’Italia, 4 gli ori

(ANSA) – POZNAN, 11 OTT – L’Italia del remo chiude gli

Europei assoluti di canottaggio al secondo posto del medagliere

per nazioni, grazie a un bottino di 11 medaglie: 4 ori, 5

argenti e 2 bronzi. Davanti agli azzurri c’è solo l’Olanda con

gli stessi podi, ma con più medaglie d’oro: 8 primi posti, 1

argento e 2 bronzi per gli arancioni. Terzo posto per la Romania

con 6 medaglie (4 ori, 1 argento, 1 bronzo).

Per l’Italremo 6 medaglie, delle undici vinte sono arrivate

dalle specialità olimpiche: 1 oro (doppio pesi leggeri maschile

di Oppo e Ruta), 4 d’argento (quattro senza senior maschile di

Castaldo, Rosetti, Abagnale, Di Costanzo, quattro di coppia

senior maschile di Gentili, Rambaldi, Venier, Chiumento, quattro

senza senior femminile di Ondoli, Patelli, Tontodonati, Rocek,

doppio pesi leggeri femminile di Rodini, Cesarini) e 1 bronzo

(due senza senior maschile di Vicino e Lodo). Una medaglia d’oro

è stata vinta dal quattro con PR3 Misto, specialità paralimpica,

di Scazzosi, Brancato, Bernard, Muti e Fuina al timone.

Le altre 4 medaglie sono state conquistate, invece, nelle

specialità non olimpiche: 2 d’oro nel quattro di coppia pesi

leggeri maschile (Amarante, Vicino, Rocek, Soares) e femminile

(Mignemi, Crosio, Martinelli, Noseda); 1 argento nel singolo

pesi leggeri maschile (Torre) e 1 bronzo nel singolo pesi

leggeri femminile (Piazzolla). (ANSA).



