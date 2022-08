Canottaggio: Europei; tre ori per l’Italia

Condividi l'articolo

Tre medaglie d’oro per la nazionale italiana di canottaggio impegnata oggi nelle prime finali degli Europei, nel bacino olimpico di Feldmoching, che ospitò le gare dei Giochi del 1972.

A conquistare i primi due ori, il Quattro di coppia pesi leggeri maschile, che quindi ha confermato il titolo continentale conquistato l’anno scorso a Varese, e Giacomo Perini nel singolo PR1 del paracanottaggio. Nella sua gara Perini ha dominato, precedendo con ampio margine il campione paralimpico di Tokyo, l’ucraino Roman Polianskyi (argento), e il britannico Benjamin Pritchard (bronzo).

Nel quattro di coppia PL, con quaranta colpi al minuto la barca azzurra si lancia subito in avanti e con tre quarti di vantaggio sulla Germania affronta il rilevamento del primo intertempo. Ma la formazione azzurra non vuole rischiare e quindi aumenta il ritmo per mettere al sicuro il primo posto e al passaggio dei mille metri ha una barca di vantaggio sui tedeschi che provano a inseguire senza incidere sull’andamento della gara, saldamente nelle braccia degli azzurri. Al passaggio dei 1500 metri gli azzurri hanno 3.75 di vantaggio sui tedeschi che provano il tutto per tutto attaccando e alzando il numero di colpi, ma l’Italia rintuzza agevolmente l’attacco e vince il titolo europeo con l’equipaggio formato da Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek. La Germania deve accontentarsi dell’argento.

La terza medaglia d’oro è arrivata dal Quattro di Coppia Senior, prova che fa parte anche del programma olimpico, con l’equipaggio composto da Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Gli azzurri si sono imposti con il tempo di 6’06″77, precedendo di 1″08 la Polonia, favorita della vigilia, e di 1″50 la Romania.

Sempre oggi, per l’Italia sono arrivate anche due medaglie di bronzo, con l’Otto maschile e con il doppio senior femminile di Stefania Gobbi e Kiri Tontodonati, al termine di una gara in rimonta che ha visto le due azzurre passare dal quinto al terzo posto dopo aver recuperato sulla Lituania, e chiudere dietro Romania e Olanda. Quanto all’8, ‘l’ammiraglia’ torna sul podio continentale a distanza di 10 anni (nel 2012 a Varese prese l’argento). L’oro va alla Gran Bretagna, l’argento all’Olanda.

