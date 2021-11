Cantieri e grandi eventi. Ieri il primo di una serie di tavoli tecnici tra Comune di Rimini ed Hera per prevenire eventuali disagi ad automobilisti e cittadini | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Questo, in estrema sintesi, il tema messo al centro del primo di una serie di tavoli tecnici tra Comune di Rimini e Hera, che si è tenuto nella giornata di ieri, a cui hanno partecipato gli assessori Mattia Morolli (Lavori pubblici) e Juri Magrini (Polizia locale). Nel corso dell’incontro, Morolli e Magrini hanno illustrato ai rappresentanti di Hera il calendario dettagliato dei prossimi grandi eventi previsti in città – a partire dal Sigep, la fiera del gelato, che ripartirà dopo il lockdown a gennaio 2022 – mentre i tecnici di Hera hanno dettagliato i prossimi cantieri in programma (a partire da quelli per il PSBO). L’obbiettivo è quello di evitare di sovrapporre i cantieri ai grandi eventi, contenendo il più possibile il congestionamento del traffico e gli eventuali disagi per automobilisti e cittadini.

“L’auspicato ritorno delle grandi fiere – spiegano Morolli e Magrini – e degli eventi, rende ancora più importante la programmazione dei cantieri in città. I tavoli serviranno per aggiornarci reciprocamente e in tempo reale, con Hera, sullo sviluppo dei cantieri e per ottimizzare l’organizzazione del traffico. Fare in modo, in sintesi, che il grande flusso di turisti e operatori economici che siamo contenti di tornare ad ospitare a Rimini, sia assorbito nel migliore dei modi. Certo, sono già previsti per questi momenti il potenziamento dei turni e degli agenti di Polizia locale dedicati esclusivamente alla viabilità, ma l’obbiettivo è quello di prevenire il più possibile, evitando le chiusure delle arterie cittadine importanti nel corso delle giornate di traffico più intenso”.

