Caos scuola, sugli autobus niente distanziamento se il viaggio dura meno di 15 minuti

Servono soluzioni nel breve tempo per i trasporti e a poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, chiuse dallo scorso marzo, è necessario trovare idee concrete per permettere agli studenti di ogni ordine e grado di tornare a spostarsi in sicurezza per raggiungere gli edifici scolastici e universitari. Nel nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte, uno degli allegati è dedicato proprio al “trasporto scolastico dedicato”, ossia gli scuolabus, e alle nuove norme di distanziamento previste per il caso specifico.

Stando alle nuove disposizioni, gli scuolabus potranno viaggiare al massimo della capienza consentita ma solo “ nel caso in cui la permanenza a bordo degli studenti non superi i 15 minuti “. Tuttavia questa non è l’unica regola al distanziamento prevista nel Dpc firmato dal Presidente del Consiglio. Infatti, il distanziamento di un metro può non essere obbligatorio nel caso in cui “ sia possibile l’allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia “. Sono queste le indicazioni del governo per la ripresa del trasporto scolastico a partire da settembre, mentre Lucia Azzolina è ancora impegnata a risolvere il problema dell’assenza di spazi scolastici per garantire il distanziamento in classe, tanto da ipotizzare anche l’utilizzo di b&b e appartamenti privati.

In ogni caso, qualunque studente di età superiore ai 6 anni è obbligato a indossare la mascherina una volta a bordo dell’autobus e per tutta la durata del viaggio. Questa disposizione è a prescindere dalle indicazioni di distanziamento. Sono comunque allo studio anche altre soluzioni per il trasporto pubblico, dedicato in esclusiva agli studenti e non. Tra le ipotesi portate sul tavolo durante l’incontro tra Regioni, Enti locali e governo, c’è quella di installare dei parafiati laterali tra le sedute, sia sui treni regionali che sugli autobus, laddove sia strutturalmente possibile. Questo nell’ottica di derogare al distanziamento e portare nuovamente i mezzi pubblici a viaggiare al massimo della loro capacità in totale sicurezza.