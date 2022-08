Capalbio Libri, ecco i vincitori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Ecco i vincitori del “Premio

Internazionale Capalbio Piazza Magenta”, giunto alla sua

undicesima edizione. La manifestazione, a ingresso libero, si

svolgerà venerdì 26 agosto alle 17,30 all’anfiteatro del Leccio,

Via Pascoli, a Capalbio e sarà condotta, come ormai è

d’abitudine, dalla giornalista Eleonora Daniele. L’attrice Irene

Grazioli leggerà alcune pagine dei libri premiati.

“Un Premio,” affermano Mirella Serri e Giacomo Marramao che

condividono la direzione, “che si è affermato a livello

nazionale anche perché si tratta di un riconoscimento ‘militante’: i saggisti e i narratori che vengono insigniti del

Capalbio internazionale Piazza Magenta rappresentano ogni anno

un livello qualitativo altissimo con la loro produzione.

Quest’anno poi si tratta di un evento assolutamente speciale

poiché sarà a Capalbio con il suo libro il premio Nobel per la

fisica Giorgio Parisi. I premiati si inseriscono nella

tradizione di Capalbio, splendida cittadina maremmana terra di

dibattiti, di confronto e anche di scontro di opinioni culturali

e politiche destinate ad avere grande importanza sul territorio

nazionale. Quest’anno grazie alla presenza del professor Parisi

uno dei temi da affrontare sarà la difesa dell’ambiente”.

Le opere sono state vagliate dalla Giuria che quest’anno è

composta oltre che dai presidenti Mirella Serri e Giacomo

Marramao, da Giancarlo Bosetti, dal sindaco di Capalbio

Gianfranco Chelini, Furio Colombo, Matteo Fabiani, Marisa

Garito, Maria Concetta Monaci, Alessandro Orlandi, Denise Pardo,

Giuppi Pietromarchi e Rossella Sleiter. Verranno premiati: Sezione letteratura: Maria Pia Ammirati – Vita ordinaria di

una donna di strada, (Mondadori) Sezione politica internazionale e informazione: Premio alla

carriera. Antonio Di Bella Sezione saggistica storica: Emanuele Fiano – Ebreo, Piemme Sezione filosofia: Umberto Galimberti – Il libro delle

emozioni, Feltrinelli Sezione Storia della musica. Premio speciale della Giuria:

Mimma Gaspari – La musica è cambiata?!, Baldini + Castoldi Sezione Giornalismo: Massimo Giannini – direttore de “La

Stampa” Sezione musica e spettacolo:

Marcello Panni – Hyperion di Maderna nella versione di Carmelo

Bene e Marcello Panni Sezione saggistica scientifica:

Giorgio Parisi, premio Nobel 2021 per la fisica – In un volo di

storni, Rizzoli Premio al territorio e l’Italia che ci piace: volontari del

comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana – 2020 L’anno

più lungo Piccole luci nella notte del covid, Effigi.

Il premio della Fondazione Capalbio alla traduzione va ex

aequo a: Fabio Cremonesi, La lingua perduta delle gru di David

Leavitt, Sem ed Enrico Terrinoni, Ulisse di James Joyce,

Bompiani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte