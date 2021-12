Capodanno: a Bologna intensificati controlli dai carabinieri

Condividi l'articolo

Sono iniziati questa mattina e proseguiranno per tutta la notte i controlli anti Covid-19 dei carabinieri del Comando provinciale di Bologna. Oltre ai servizi preventivi, i militari del Nucleo Radiomobile e delle 69 Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio sono a disposizione – fa sapere l’Arma – per consigli e suggerimenti per trascorrere l’ultima notte dell’anno in sicurezza e soprattutto nel rispetto delle ultime normative per il contenimento della pandemia.

Radiocollegati con la centrale operativa del 112, i militari di pattuglia, a piedi o in macchina, eseguiranno numerosi passaggi nelle principali piazze e in prossimità della stazione ferroviaria di Bologna Centrale, per evitare assembramenti di persone e di viaggiatori in partenza e in arrivo. Sulle strade, i carabinieri sottoporranno gli automobilisti ad alcoltest nei vari posti di controllo che saranno allestiti in città e provincia, per intercettare eventuali ubriachi che potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.

