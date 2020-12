Capodanno: Comune Bologna chiama a raccolta foto ‘Vecchioni’

(ANSA) – BOLOGNA, 09 DIC – La tradizione del rogo del

Vecchione accompagna Bologna da quasi un secolo e nell’attesa di

tornare a bruciarlo in Piazza Maggiore nel 2021, per questa fine

anno 2020 che obbliga al distanziamento causa Covid,

l’Amministrazione comunale chiede ai bolognesi di spulciare tra

i ricordi e inviare una email con foto dei Vecchioni degli anni

passati.’ La chiamata pubblica “Vecchi Vecchioni”, ideata dal

Dipartimento Cultura, è aperta da oggi a mercoledì 16 dicembre.

Per partecipare occorre inviare una mail a

cultura@comune.bologna.it allegando uno o più file jpg (foto

digitali o scansioni) e specificando nell’oggetto “Call Vecchi

Vecchioni”. Nel messaggio della mail va indicata la data della

foto e una breve didascalia con crediti fotografici (nome

dell’autore o altri crediti del proprietario dell’immagine)

insieme a eventuali notizie sul Vecchione ritratto e ricordi

particolari, anche personali, di quell’edizione. La foto

migliore sarà premiata con un bozzetto d’autore autografato

della campagna di comunicazione del Capodanno 2020-2021 alla

quale l’Amministrazione sta lavorando e di cui presenterà il

progetto nei prossimi giorni.

Il Comune ha esteso le ricerche sui Vecchioni anche ad altri

enti e istituzioni cittadine, recuperando immagini dagli archivi

di Cineteca, Genus Bononiae, Biblioteca dell’Archiginnasio e

Home Movies. Il materiale raccolto è consultabile sul sito del

Dipartimento Cultura:

http://www.comune.bologna.it/cultura/il-vecchione-d-artista. Dal

1993 il Vecchione ha messo alla prova artisti come Pirro

Cuniberti, Emanuele Luzzati, Jean-Michel Folon, Emilio Tadini,

Sissi, Cuoghi&Corsello, Francesca Ghermandi, Ericailcane, Marco

Dugo. In anni più recenti è stato rappresentato

dall’Annaffiatoio del duo To/Let, dall’Ussaro di Andrea Bruno,

dalla Scimmia Meccanica del duo Petri/Paselli. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte