Capodanno: Times Square affollata per il Ball Drop

Nonostante la pioggia che proseguira’ anche nelle prossime ore, Times Square e’ affollata per la tradizionale cerimonia del Ball Drop, la discesa della gigantesca sfera di cristallo allo scoccare della mezzanotte, con un countdown di 60 secondi. Dopo due anni di restrizioni per la pandemia, si ritorna alla capacita’ piena della piazza con il principio ‘first come, first served’ (chi prima arriva, prima alloggia).

La festa è prevista intorno alle 18 ora locale (la mezzanotte in Italia), quando la sfera sara’ issata su Times Square. Sul palco si esibiranno due giovani cantautori, la 24enne Chelsea Cutler e il 21enne Jvke. Presenti anche la Sino-American Friendship Association e il gruppo di danza Anew. I network Usa trasmetteranno la serata in diretta. Anche le altre grandi citta’ americane hanno in programma feste e fuochi d’artificio per celebrare l’arrivo del nuovo anno, che negli Stati Uniti abbraccera’ ben sei fusi orari.

Capodanno in Australia

L’isola di Natale, o anche Kiritimati, un atollo delle Sporadi Equatoriali nel Pacifico centrale, è stat la prima a dare il benvenuto al nuovo anno, seguita dalla Nuova Zelanda che ha dato il via ai festeggiamenti per l’arrivo del 2023. Da Sydney a Roma, tutte le principali capitali del mondo si preparano al Capodanno e vedranno una folla più numerosa quest’anno poiché le restrizioni anti-Covid sono state abolite.



