Caporalato: Grafica Veneta, chiesti 12 rinvii a giudizio

(ANSA) – PADOVA, 31 MAG – La Procura di Padova ha chiesto 12

rinvii a giudizio e 5 archiviazioni nel’ambito dell’inchiesta su

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che vedono al

centro la Bm Service di Trento in relazione all’impiego di

manodopera nelle aziende padovane Grafica Veneta Spa e di

Trebaseleghe e Barizza International Srl di Loreggia.

L’inchiesta è quella che a luglio 2021 aveva portato agli

arresti di 11 persone, indagate per caporalato nei confronti di

11 lavoratori pakistani, assunti dalla società trentina. I

titolari erano accusati di sfruttare e picchiare gli operai

pachistani, costringendoli a turni di 12 ore al giorno, senza

alcuna indennità. Altri due indagati, Giampaolo Pinton e

Giorgio Bertan, rispettivamente responsabile della sicurezza e

ad di Grafica Veneta lo scorso ottobre avevano patteggiato una

pena di sei mesi, commutata in 45 mila euro di multa, per

sfruttamento del lavoro. Il pm ha chiesto infine

l’archiviazione di 5 persone, tra cui Fabio Franceschi, titolare

di Grafica Veneta “non essendo state raccolte prove a suo carico

– scrive il procuratore di Padova Antonino Cappelleri – circa la

consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri.

