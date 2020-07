Caporalato: migranti sfruttati, due arresti

(ANSA) – BRINDISI, 21 LUG – Due persone, padre e figlio, sono

state arrestate a Brindisi in flagranza di reato con l’accusa di

intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del

lavoro. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della

task force anti-caporalato. E’ emerso che tre migranti, un

senegalese e due gambiani, uno solo con il permesso di soggiorno

in regola, erano stati impiegati in un’azienda agricola in

condizioni di sfruttamento: 8 ore al giorno per 5 euro l’ora.

Due di loro erano stati reclutati in nero. A tutti era stato

destinato un alloggio precario.

Il datore di lavoro risulterebbe essere il 54enne, titolare

dell’impresa, a cui sono anche state contestate violazioni in

materia di sicurezza sul lavoro. Il padre, 79enne, avrebbe

svolto ruolo di intermediario. Sono state inoltre applicate

sanzioni amministrative per 47.500 euro e ammende per 28.000

euro. I due si trovano agli arresti domiciliari. (ANSA).



