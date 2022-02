Capossela inaugura strumento musica meccanica unico al mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – CESENA, 26 FEB – Uno strumento unico al mondo di

musica meccanica, il ‘Vorsetzer’, è arrivato al museo ‘Musicalia’ di Villa Silvia Carducci sulle colline di Lizzano,

tra Forlì e Cesena, ed è stato ‘inaugurato’ dal cantautore

Vinicio Capossela. Lo strumento, collocato nelle stanze del

museo al termine di un lungo restauro, costruito in Germania

attorno al 1890, è un antesignano di un robot in quanto consente

di suonare in maniera totalmente automatica un pianoforte. Nel

grande cartone posto sul frontale dello strumento è impressa la

musica, al ruotare della manovella anche il disco ruota

azionando dei tasti in legno simili a dita che premendo i tasti

del pianoforte lo suonano in maniera totalmente automatica. A

quei tempi fu considerata una invenzione incredibile, anche se

non ebbe grande diffusione a causa del suo valore economico non

indifferente.

Il ‘Vorsetzer’ è frutto della donazione di Federica

Taramozzi, conservatrice responsabile del Dipartimento Europa

del Museo di Ethnografia di Ginevra. Lo strumento fu acquistato

in Francia dalla famiglia del suo nonno materno e dalla fine

dell’800 fino ad oggi è rimasto proprietà della famiglia.

Il Museo ‘Musicalia’ è stato pensato come un percorso in

sette stanze che ripercorrono i momenti qualificanti della

storia della musica meccanica. Dalla sua invenzione, alle

diverse tappe del suo svilupparsi e imporsi nella società, fino

al declino dovuto alla comparsa del grammofono e degli altri

mezzi moderni di diffusione sonora. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte