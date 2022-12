Caputo torna a Empoli, allenamento con la squadra

Condividi l'articolo

Manca ancora il deposito del contratto, che arriverà lunedì 2 gennaio, all’apertura del mercato, ma già da questa mattina Francesco Caputo, per tutti Ciccio, è un giocatore dell’Empoli e si è allenato con la squadra di Paolo Zanetti.

Per lui ci sarà un contratto in prestito fino a giugno poi, in caso di salvezza, obbligo di riscatto dell’intero cartellino e altro biennale con quindi l’acquisto definitivo dalla Sampdoria, società con cui, in quest’inizio di stagione non ha avuto un buon avvio (un solo goal). Caputo ha già giocato a Empoli per due stagioni, fra serie B e serie A, 2017-18 e 2018-19, nelle quali ha segnato 43 gol in 80 partite: protagonista della promozione e della quasi salvezza con Andreazzoli in panchina. Sarà dunque a disposizione per mercoledì 4 gennaio quando gli azzurri andranno in trasferta a Udine, prima partita casalinga lunedì 16 gennaio, proprio contro la sua ex squadra blucerchiata.

