E’ prossima alla riapertura la caserma della stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, finita sotto sequestro a luglio quando erano stati arrestati anche alcuni militari per gravi reati. In giornata la Guardia di Finanza notifica al custode il provvedimento di dissequestro dello stabile, che però non riaprirà immediatamente. Per alcuni giorni, secondo quanto si apprende, continuerà infatti ad essere operativa la stazione mobile.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte