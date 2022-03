Carabinieri:test nel lago ghiacciato conclude formazione sub

Condividi l'articolo

(ANSA) – CUNEO, 17 MAR – Un immersione in condizioni estreme,

sotto uno strato di ghiaccio spesso 30 centimetri, con la

temperatura dell’acqua a 2 gradi. I carabinieri del Centro

subacquei di Genova hanno scelto di nuovo la provincia di Cuneo

per le fasi conclusive di una formazione obbligatoria prima di

conseguire la specialità: solo il 6% riesce a superare il corso

di formazione che dura 8 mesi ed è suddiviso in tre fasi.

Tra le prove più dure previste nel corso c’è l’immersione in

specchi d’acqua ghiacciati: è stata scelto il lago della

Maddalena, a quasi 2 mila metri di quota, nel Comune di

Argentera, sulle alpi della provincia di Cuneo. L’immersione è

stata effettuata l’altra mattina sotto la guida degli istruttori

subacquei della Sezione Addestramento del Centro Carabinieri

Subacquei di Genova, dall’unico operatore riuscito a superare

tutte le prove precedenti: è un maresciallo di 35 anni, donna,

origini liguri e in servizio presso la stazione Carabinieri di

Livorno. (ANSA).



