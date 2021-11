Carcassa di delfino recuperata su spiaggia nel Ferrarese

Condividi l'articolo









La carcassa di un delfino adulto è stata recuperata sulla spiaggia di Porto Garibaldi, nel Comune di Comacchio (Ferrara). La segnalazione che riferiva dei resti del cetaceo è arrivata martedì all’Istituto Zooprofilattico di Ferrara. Allertata la sezione di Lagosanto dell’Enpa i volontari sono subito intervenuti transennando la zona. Ieri mattina è stato eseguito un campionamento sulla carcassa per potere chiarire le cause della morte del delfino, gli accertamenti sono in corso. Il Comune di Comacchio ha ringraziato l’Istituto Zooprofilattico e i volontari dell’Enpa per l’intervento.

