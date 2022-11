Carceri: altro tentato suicidio sventato, 3 in 5 giorni

Condividi l'articolo

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 12 NOV – La Polizia Penitenziaria

salva la vita ad un altro detenuto. In cinque giorni sono già

tre gli eventi e le vite salvate in Calabria. A darne notizia

Sandrino Scalzo, segretario provinciale Osapp. Stamani, un

detenuto di origine siciliane di 34 anni, ha tentato il suicidio

mediante impiccagione e solo l’intervento della polizia

penitenziaria ha evitato il dramma. “La prontezza dimostrata da

parte della Polizia penitenziaria e all’alta professionalità

degli infermieri e medici del carcere di Vibo – afferma Scalzo –

si e potuto scongiurare il peggio nelle circostanze citate si e

evitato il peggio. A Vibo, a fronte di una pianta organica di

246 unita ne sono assegnate circa 180 e le ultime assegnazioni

risultano insufficienti a coprire la grave carenza che determina

un disagio e stress psico fisico degli uomini e donne della

Polizia Penitenziaria che nonostante tutto e per gli effetti di

una linea di comando e dell’amministrazione locale

efficientissima tiene sotto controllo, per quanto possibile, i

disagi derivanti dalle citate limitatezze.

“La Calabria – afferma il segretario regionale Maurizio

Policaro – è la regione con il alto numero di ristretti con

patologie psichiatriche. Se poi si considera anche la modalità

di assegnazioni non proprio confacenti alle esigenze e le

difficoltà territoriali, conseguenzialmente ricadono

negativamente sul sistema già gravemente penalizzato”.

La segreteria generale Osapp, per voce del segretario

generale aggiunto Pasquale Montesano, evidenzia “la necessità di

specifici interventi sia per quanto riguarda le assegnazioni di

soggetti psichiatrici sia per un immediato attenzionamento per la regione Calabria e nella circostanza per Vibo Valentia.

Allora, ribadiamo e chiediamo al Ministro della Giustizia Carlo

Nordio, e alla nuova compagine di Governo, di aprire

immediatamente un tavolo di confronto permanente e dare

consequenzialità agli annunci fatti per interventi immediati,

pena maggiori e più gravi conseguenze”. (ANSA).



