Carceri: muore dopo aver perso 25 chili di peso, inchiesta

(ANSA) – TORINO, 27 DIC – Diceva di non riuscire a mangiare

ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio

Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre

2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25

chili di peso. Il caso è approdato in tribunale, dove tra

qualche giorno verrà discussa la richiesta dei familiari del

giovane di non archiviare l’inchiesta. La seconda consulenza

tecnica ordinata dalla procura, la prima non era stata giudicata

soddisfacente, parla di cure non adeguate.

A coordinare l’inchiesta è il procuratore aggiunto Vincenzo

Pacileo. I genitori del giovane si sono affidati agli avvocati

Massimo Pastore e Gianluca Vitale. Gli indagati sono quattro. Il

pubblico ministero ha proposto l’archiviazione perché, sebbene i

nuovi consulenti abbiano affermato che il calo di peso avrebbe

dovuto essere “contrastato diversamente anche con l’ausilio di

approfondimento clinico specialistici e di laboratorio” , non

sono stati raccolti elementi sufficienti per stabilire la

responsabilità a carico dello staff medico delle Vallette, anche

perché, a quanto pare, il detenuto non si mostrava

collaborativo.

Raddi cominciò ad affermare di avere problemi ad alimentarsi

ad agosto. Dalle numerose testimonianze emerge che all’interno

della casa circondariale molti operatori erano convinti che non

fosse vero. Il 14 dicembre 2019 fu portato al pronto soccorso

del Maria Vittoria: il primario ne certificò l’estremo stato di

denutrizione e, agli inquirenti, sottolineò di non avere “mai

visto niente del genere in 40 anni”. (ANSA).



