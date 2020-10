Card. Bassetti chiuderà Anno Francescano Ancona

(ANSA) – ANCONA, 12 OTT – Sarà il card. Gualtiero Bassetti,

presidente della Cei e arcivescovo metropolita di Perugia-Città

della Pieve, a chiudere l’Anno Francescano Diocesano 2019-2020,

per gli 800 anni della partenza di san Francesco dal porto di

Ancona verso la Terra Santa. Bassetti interverrà venerdì 16

ottobre, alle 18, presso l’Aula Magna “Guido Bossi” del Polo “Alfredo Trifogli” dell’Università Politecnica della Marche e

parlerà sul tema “Mediterraneo, frontiera di pace”. Lo hanno

annunciato oggi in un incontro stampa l’arcivescovo di Ancona

Osimo Angelo Spina, il rettore di Univpm Gianluca Gregori e

Giancarlo Galeazzi, direttore dell’ufficio diocesano pastorale

cultura. “Un anno denso di manifestazioni – ha osservato mons.

Spina – che non termina e apre nuove prospettive. Siamo chiamati

a promuovere una ecologia integrale, ambientale e umana, così

come ci invita papa Francesco nelle due encicliche ‘Laudato sì’

e ‘Fratelli tutti'”. Gregori ha annunciato l’adesione di Univpm

al network ‘Le Univesrità per la pace’ promosso dalla Conferenza

dei rettori. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte