Card.Muller: ‘Francesco non deve assolutamente dimettersi’

“Io sono assolutamente contrario anche a una rinuncia di Papa Francesco e penso che si debba riflettere di più anche sulle dimissioni dei vescovi a 75 anni.

La Chiesa non è una istituzione mondana, noi non dobbiamo modernizzarci”. Lo dice l’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Muller in un dibattito sul Papato emerito, in cui ha argomentato la sua posizione contraria alle dimissioni dei Papi. “Non si va in pensione”.



