Carige: perfezionato accordo su credito Messina

(ANSA) – GENOVA, 10 SET – Carige, Amco e la Ignazio Messina

hanno perfezionato gli accordi sul risanamento del gruppo

Messina. Lo annunciano in una nota congiunta. Il perfezionamento

di tali accordi di risanamento sulla compagnia di navigazione

era la condizione necessaria affinché la banca potesse cedere in

via definitiva una parte dei crediti vantati nei confronti del

Gruppo Messina ad Amco per un valore lordo di 324,3 milioni di

euro. La newco Ro.Ro., controllata da Marinvest al 52% e dal

Gruppo Messina al 48%, si è accollata la restante esposizione di

Carige vantata nei confronti del Gruppo Messina e costituita da

mutui navali. Carige raggiungerà con questa operazoine

coefficienti npe ratio lordo del 5,5% e netto del 2,9%. (ANSA).



