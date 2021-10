Caritas-Migrantes, 26% famiglie stranieri povertà assoluta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 OTT – I cittadini stranieri sono più

esposti alla povertà. Se negli anni pre-pandemia la povertà

assoluta nelle famiglie di soli stranieri si attestava al 24,4%

(quasi un nucleo su quattro, secondo i parametri Istat, non

arrivava a un livello di vita dignitoso), con il Covid-19 la

situazione è peggiorata: oggi risulta povera in termini assoluti

più di una famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte di

un’incidenza del 6% registrata tra le famiglie di italiani. In

un anno, l’incidenza è salita del +2,3%, portando il numero di

famiglie straniere povere a 568mila. E’ quanto emerge dal

Rapporto Immigrazione 2021 di Caritas e Migrantes.

L’effetto pandemia risulta anche dalla quantità di

popolazione di origine straniera, che è passata dai 5.306.548

del 2020 agli attuali 5.035.643 (-5,1%). Gli arrivi sono calati

del 42% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019.

Il Covid ha causato anche la perdita di molti posti di lavoro

per la popolazione straniera, soprattutto per le donne.

Infine i due enti della Conferenza Episcopale Italiana

denunciano “ritardi strutturali” nel piano di vaccinazione con

riferimento alle persone non italiane. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte