Caritas: nell’anno del Covid aiutate 2 milioni di persone

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Nel 2020 la Caritas in Italia ha

complessivamente supportato 1,9 milioni di persone, una media di

286 individui per ciascuno dei 6.780 servizi gestiti dallo

stesso circuito delle Caritas diocesane e parrocchiali. Delle

persone sostenute nell’anno di diffusione del Covid19, quasi la

metà, il 44%, ha fatto riferimento alla rete Caritas per la

prima volta. Tra le regioni con più alta incidenza di “nuovi

poveri” si distinguono Valle d’Aosta (61,1%) Campania (57,0), il

Lazio (52,9), la Sardegna (51,5%) e il Trentino Alto Adige

(50,8%). Per i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 34

anni le nuove povertà pesano per il 57,7%.

Quasi il 30 per cento dei ‘nuovi poveri’, quelli legati alla

pandemia che mai si erano rivolti alla Caritas prima del 2020,

ha continuato ad avere bisogno di aiuto anche in questo 2021.

“Dei nuovi poveri seguiti nel 2020, le cui richieste di aiuto

possiamo immaginare fortemente correlate alla crisi

socio-sanitaria legata alla pandemia, oltre i due terzi

(esattamente il 70,3%) non ha fatto più ricorso ai servizi

Caritas. È un dato, questo, che si presta a una lettura

ambivalente. Da un lato può essere preso come un segnale di

speranza e di ripartenza; al contempo però – sottolinea il

dossier della Caritas ‘Oltre l’ostacolo’ – non possiamo non

occuparci e preoccuparci di quel 29,7% di persone che ancora

oggi nel 2021 continuano a ‘non farcela’ e che rischiano di

vedere in qualche modo ‘ossificarsi’ la propria condizione di

bisogno”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte