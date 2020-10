Carl Brave, il 9 ottobre il nuovo album “Coraggio”

Carl Brave torna, a distanza di due anni da “Notti brave” (certificato Doppio Disco di Platino), con il suo secondo album di inediti dal titolo “Coraggio”, in uscita il 9 ottobre su etichetta Island Records.

In contemporanea all’uscita del disco, sarà disponibile anche il nuovo singolo con Elodie “Parli parli”.

Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo del percorso musicale dell’artista e producer romano che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. Nel disco anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, Tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero.

L’album è stato anticipato dall’uscita di quattro singoli: “Che poi”, “Regina Coeli”, “Spigoli (feat. Mara Sattei, Tha Supreme)” e “Fratellì”. La cover del disco, realizzata da Valerio Bulla, è un omaggio al nonno di Carl. In cover è raffigurato il busto e il suo volto da ragazzo.

Carl Brave, in appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni.



