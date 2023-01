Carlo Conti e la tempesta perfetta con Tali e quali

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Mentre il mondo dei contenuti di intrattenimento cambia in modo irreversibile al centro della tempesta perfetta della tv generalista c’è Carlo Conti che dopo il successo di Tale e quale show, torna da sabato 7 gennaio con Tali e quali 2023.

”Io e molti altri, come Gerri Scotti, Maria De Filippi, Amadeus, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, per fare qualche nome – dice Carlo Conti all’ANSA – siamo in una bolla generalista che ci protegge. Il fatto è che il pubblico delle famiglie certi eventi ama ancora guardarli insieme. I nostri programmi hanno il compito di mettere tutta la famiglia davanti alla tv. Io sono a mio agio in questa bolla che funziona e funzionerà fino a quando si riuscirà a fare cose che allargano la forbice del gusto”.

Ora da sabato 7 gennaio a partire dalle ore 21.25 prende appunto il via Tali e Quali 2023, il varietà di Rai1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che nel corso di cinque puntate da spazio a imitatori dilettanti scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma.

”Sono tutti molti bravi, vere eccellenze. La novità è che questa volta abbiamo fatto retrocedere Gabriele Cirilli e Francesco Paolontoni che saranno in gara con i dilettanti, vediamo se riusciranno ad essere più bravi”.

Saranno giudicati sempre dalla stessa giuria dell’edizione Vip, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e a due giudici speciali la talentuosa Alessia Marcuzzi e il grande Teo Teocoli con un magnifico Celentano, con lo stesso meccanismo di voto.

Dove vedremo poi ancora Carlo Conti? ”Dopo Tali e quali torneremmo dopo Sanremo con due puntate di Tale e quale a Sanremo, ovvero una sorta di Sanremo story con i protagonisti del festival sempre nel nostro studio ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma”. Con tutto questo alle spalle oggi Carlo Conti è diverso? ”Si, ho scelto di dedicare più tempo alla famiglia. Ho lasciato il quotidiano per concentrami sulla prima serata, questo mi permette di vivere a Firenze e non essere impegnato tutti i giorni. Ad un certo punto si cresce, hai avuto le soddisfazioni, la vita mi ha dato tantissimo, mi voglio godere di più la famiglia”. Quindi per il futuro cosa sogna? ”Ho fatto tutto… vorrei fare magari una rubrica di immersioni dentro Linea blu…per quanto amo il mare sarebbe fantastico”.

