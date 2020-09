Carlo Verdone torna a camminare bene dopo intervento alle anche: “Un piccolo miracolo”

“Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri. Oggi… Un piccolo miracolo! Buona serata a tutti Carlo Verdone”: il popolare attore sceglie facebook per raccontare l’intervento al quale si è sottoposto. Con un video rassicura i fan e condivde la sua gioia per la buona forma ritrovata.

