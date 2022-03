Caro carburante: coi trattori in marcia nel nord Sardegna

Condividi l'articolo

(ANSA) – OZIERI, 19 MAR – Una cinquantina di trattori,

altrettanti furgoni e camioncini si sono radunati questa sera a

Chilivani (Sassari) per protestare contro il caro carburanti e

contro l’aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime.

La manifestazione, organizzata da allevatori,

autotrasportatori e imprenditori agricoli del nord Sardegna, si

muove in corteo per raggiungere la strada statale 597 verso

Olbia, fino alla frazione San Nicola di Ozieri.

“Siamo qui per far sentire la nostra voce e manifestare

contro i rincari ingiustificati dei carburanti e delle materie

prime”, dice l’allevatore Gianuario Falchi, da sempre in prima

linea nelle lotte dei pastori sardi. “Le politiche che la

Regione e il Governo stanno adottando per gli allevatori, gli

agricoltori e le imprese in generale non sono per niente

sufficienti ad affrontare la crisi che stiamo vivendo da troppo

tempo. È una situazione che riguarda sempre più imprese e

categorie di lavoratori che ormai non possono più permettersi

una vita dignitosa”, conclude Falchi.

Raggiunta San Nicola, il corteo si fermerà nella zona dove

ogni anno si svolge la fiera agricola, per elencare le richieste

ai governi regionale e nazionale. (ANSA).



