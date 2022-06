Caro gasolio: 18esimo giorno di protesta nel Foggiano

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANFREDONIA, 06 GIU – “Se il pesce fresco vuoi

mangiare sul gasolio non speculare”. E’ uno degli striscioni

affissi sui pescherecci del comparto marittimo di Manfredonia

(Foggia) che da oggi entrano nel 18esimo giorno di protesta

contro il caro gasolio. Le imbarcazioni sono ferme nel porto

creando una sorta di barriera.

“Da dieci giorni dormo a bordo della mia imbarcazione”,

racconta Donato, pescatore di Mandredonia di 27 anni. “Non

possiamo lasciarle incustodite. Io lo scorso anno ho fatto un

importante investimento: ho acquistato un peschereccio di 20

metri, ed ora sono preoccupato nel vederlo fermo in porto. Ho

investito – aggiunge – i risparmi della mia famiglia, ho

ipotecato casa dei miei genitori ed ora mi piange il cuore nel

vederla ferma in mare”. Dello stesso avviso Alessandro. “Tra non

molto saremo costretti ad affondare le nostre imbarcazioni –

dice esagerando -. Ferme così in porto non servono a nulla”.

Intanto, da oltre una decina di giorni è chiuso lo storico

mercato ittico di Manfredonia dove quotidianamente arrivava il

pescato fresco proveniente dai pescherecci locali. (ANSA).



