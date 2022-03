Caro gasolio: Lega, pescherecci fermi emergenza nazionale. Al lavoro per evitare catastrofe

Condividi l'articolo

Rimini, 8 mar – “Solidarietà ai pescatori in sciopero su tutto il territorio nazionale. Considerati i rincari stratosferici del carburante, i pescatori romagnoli non sono più nelle condizioni di poter lavorare, è quindi inevitabile che i pescherecci non escano in mare. Il caro gasolio è un’emergenza reale che deve essere immediatamente affrontata e per la quale occorrono misure rapide e concrete. La Lega è già al lavoro con la presentazione di emendamenti ai decreti Sostegni-ter ed Energia per evitare che la Pesca italiana soccomba definitivamente. Le conseguenze sarebbero devastanti sia per l’intera filiera che per i consumatori, che di questo passo non troveranno più le eccellenze del nostro mare sulle proprie tavole, ma prodotti pescati altrove e non di qualità”-

Lo dichiarano i deputati romagnoli della Lega, Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.