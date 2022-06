Carolina Rey-Fabio Gallo, nuova coppia per Weekly su Rai1

Condividi l'articolo

Le vacanze, quelle vere o anche solo sognate dal divano di casa. La bellezza dell’Italia, le sue storie e i suoi luoghi. Ma anche una finestra sempre aperta sull’attualità, nazionale e internazionale. Parte l’11 giugno Weekly, il nuovo programma di Rai1 che darà il buon giorno all’Italia ogni sabato e domenica dalle 8.30. Padroni di casa, la nuova coppia Carolina Rey e Fabio Gallo – lei volto amato dai tempi di Rai Gulp e poi a Tale e quale show, lui che per un’estate lascia i mari di Linea Blu – insieme alla giornalista Cora Boccia a curare lo spazio dedicato all’informazione. “Sarà una finestra aperta sul nostro Paese, per riscoprirlo e con una voglia matta di raccontarlo con l’energia giusta, dopo i due anni che abbiamo affrontato”, dice all’ANSA Gallo. Nel primo weekend si parte subito da Maratea (PT), Taormina (ME) e Fossombrone (PU) con inviati Barbara Di Palma, Vito Francesco Paglia e Samuel Peron, per la prima volta fuori dalle piste da ballo e a “cui affideremo i collegamenti più action”, spiega la Rey. “Si, l’estate è lunga – sorridono i conduttori – Siamo tutti e tre genitori e i bambini sono già pronti con il costumino. Ci organizzeremo, magari con una piscinetta in studio”. Tanti gli ospiti attesi, a partire in questo primo weekend da una campionessa dello sport come la schermitrice Margherita Granbassi, che sta per affrontare una nuova avventura televisiva; e poi l’artista livornese Stefano Pilato, che crea opere ispirate al mare riciclando rifiuti che toglie dalle spiagge. “Chi sogno di avere ospite in queste settimane? Fiorella Mannoia”, risponde senza dubbi la Rey. “Punto all’impossibile – sorride Gallo – Da tifoso vorrei il calciatore della Lazio Ciro Immobile”. Tanta anche l’attualità. “Carolina e Fabio ci portano in vacanza, io racconto l’Italia che in vacanza non va e lotta con il carobollette e l’inflazione, con collegamenti anche da Kiev e dalla sede Rai di Berlino – anticipa la Boccia – Tra i molti temi, affronteremo il problema delle culle vuote: perché in Italia non si fanno o non si vogliono più figli? Lo chiederemo anche con a una mamma assunta al nono mese di gravidanza. Seguiremo poi la cronaca, le tendenze social per capire dove va l’opinione pubblica e anche esempi virtuosi nella sostenibilità energetica. La notizia che vorrei dare? – riflette la giornalista – Sarebbe bellissimo annunciare in diretta da noi la fine delle ostilità tra Russia e Ucraina”. Occhi puntati poi sulle nuove generazioni con la rubrica curata da Savino Zaba che affronterà le problematiche giovanili mettendo in primo piano la voce dei ragazzi. Mentre lo spazio dell’oroscopo è affidato ad Antonio Capitani. Tutto sulle note della Morning band

