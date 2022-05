Cartoons on the Bay: Grangel de La sposa cadavere firma poster

Condividi l'articolo

Parlerà anche spagnolo l’edizione 2022 di ‘Cartoons on the Bay’, festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Tra i protagonisti spicca Carlos Grangel, artista di fama internazionale a cui il Festival dedicherà una mostra con relativa retrospettiva, e una master class. Grangel, vincitore quest’anno della prima edizione del Premio Sergio Bonelli come ‘Autore dell’anno’, ha disegnato il manifesto del Festival immaginando Emily de La Sposa Cadavere, passeggiare sulla spiaggia di Pescara. Eclettico artista dal tratto immediatamente riconoscibile, Carlos Grangel sarà ospite di Cartoons on the Bay, Festival in programma a Pescara dal 1 al 5 giugno.

Oltre 25 i lungometraggi all’attivo dell’artista iberico, tra cui Balto, Spirit – Cavallo selvaggio, Il Principe d’Egitto, Hotel Transylvania, Dragon Trainer, Kung Fu Panda, Madagascar, Ron – Un amico fuori programma e molto altro, ma tra le opere più famose c’è sicuramente La Sposa Cadavere, film d’animazione diretto da Mike Johnson e Tim Burton, che ha ispirato Grangel nella creazione del manifesto dell’edizione numero 26 del Festival. L’artista ha immaginato Emily, tra il mare e la spiaggia pescarese, attorniata da gabbiani.

Proprio a Carlos Grangel sarà dedicata una mostra antologica dei suoi lavori e una retrospettiva, oltre a una speciale ‘masterclass’ nella quale parlerà del suo modo unico di fare arte. La mostra sarà totalmente ‘sostenibile’, tutte le opere saranno infatti riprodotte digitalmente su diversi materiali riciclati. L’evento sarà fruibile dal pubblico di Cartoons on the Bay in maniera gratuita, presso la Sala Europa Aurum a Pescara per tutta la durata del Festival. L’artista ritirerà anche il premio come ‘Autore dell’anno’, nella prima edizione intitolata alla memoria di Sergio Bonelli. Il riconoscimento è stato ideato da Roberto Genovesi, direttore di Cartoons on the Bay e Davide Bonelli, patron della omonima casa editrice e figlio di Sergio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte