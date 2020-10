Casa Artusi celebra il bicentenario del padre cucina italiana

(ANSA) – BOLOGNA, 10 OTT – Undici relatori di rilievo

internazionale, una mostra a fumetti – aperta fino al 25 ottobre

– un video che girerà il mondo dal titolo ‘Casa Artusi a

Forlimpopoli il viaggio della cucina domestica italiana”. Così

Casa Artusi ha celebrato e reso omaggio – tra ieri e oggi – al

bicentenario del padre della cucina Italiana, Pellegrino Artusi.

“Sono tanti gli eventi e i progetti in programma fino al 4

agosto 2021 – osserva la presidente di Casa Artusi, Laila

Tentoni -: tra questi la pubblicazione nel sito di Casa Artusi

dell’immenso patrimonio del carteggio di Pellegrino per metterlo

così a disposizione degli studiosi. Il filo conduttore di questa

due giorni ? La leggerezza, la libertà e l’ironia di Artusi,

lontano da qualsiasi racconto agiografico”.

E tra gli appuntamenti di spicco, la mostra, in programma

fino al 25 ottobre, dal titolo ‘Pellegrino Artusi 1820 – 2020.

Ricette a fumetti di Alberto Rebori’ che vede in esposizione 38

tavole che raccontano con parole e immagini, 20 ricette

dell’Artusi e che fanno parte della serie di disegni realizzati

da Rebori per illustrare un’edizione del celebre manuale,

pubblicata dall’editore Maurizio Corraini.

A concludere la due giorni artusiana la presentazione in

anteprima del video che girerà il mondo dal titolo “Casa Artusi

a Forlimpopoli il viaggio della cucina domestica italiana”.

Racconto di Casa Artusi e del progetto Forlimpopoli Città

artusiana con il gastronomo interpretato dall’attore Denio

Derni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte