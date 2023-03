Casa Bianca, inaccettabile prendere di mira cittadini Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAR – “Siamo profondamente

preoccupati per le inquietanti notizie secondo cui Evan

Gershkovich, un cittadino americano, è stato arrestato in

Russia”. Lo scrive in una nota la portavoce della Casa Bianca,

Karine Jean-Pierre, sottolineando che già da ieri sera

funzionari dell’amministrazione sono in contatto con il Wall

Street Journal e con la famiglia del giornalista. “E’

inaccettabile che il governo russo prenda di mira cittadini

americani. Condanniamo l’arresto di Gershkovich con la massima

fermezza”, si legge ancora.

Tutti i cittadini americani che si trovano in Russia devono

lasciare immediatamente il Paese. Lo ha chiesto la Casa Bianca

in una nota sull’arresto del reporter. (ANSA).



