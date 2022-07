Casa Bianca: ‘La Russia si prepara ad annettere una parte del territorio dell’Ucraina’

Condividi l'articolo

“Abbiamo informazioni sul fatto che la Russia si prepara ad annettere un ulteriore territorio ucraino“, seguendo un copione simile a quello del 2014. Lo ha affermato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, precisando che la Russia sta rivedendo i piani per annettere Kherson, Zaporizhzhia e tutto il Donetsk e il Luhansk.

“La Russia ha già commesso un grande errore con l’invasione. Continueremo ad aiutare l’Ucraina a difendersi” dalla Russia, ha aggiunto il portavoce della Casa Bianca, aprendo la strada a nuove sanzioni contro Mosca qualora dovesse decidere di annettere parte del territorio ucraino tramite “referendum farsa”. Gli Stati Uniti stanno lavorando a un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che potrebbe essere annunciato a breve, ha affermato Kirby, spiegando infine che non c’è una tabella di marcia precisa ma l’annessione potrebbe essere già in settembre.

—

Fonte originale: