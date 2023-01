Casa Bianca:: ‘Nessun cyberattacco dietro lo stop ai voli’

Condividi l'articolo

“Lo stop dei voli deciso dalla Faa è stato causato da un guasto al sistema Notam. Il traffico è stato ripristinato dopo 90 minuti”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa ribadendo che “al momento non c’è nessuna prova che il problema sia stato causato da un cyberattacco”.

La Federal Aviation Administration (Faa) aveva annunciato di aver revocato la sospensione dei voli in Usa a seguito di un problema al sistema di notifica delle missioni aeree, la cui causa non è ancora stata accertata. Le operazioni sono riprese gradualmente dalle 9 del mattino di mercoledì. Sono oltre 4.600 i voli che sono stati colpiti da ritardi a causa dello stop.

Joe Biden ha chiesto “un’indagine completa sulle cause”. Il presidente Usa ha parlato con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg sullo stop dei voli. “Le cause non sono ancora note, ma in un paio di ore” la Faa “dovrebbe avere un senso migliore di quello che ha provocato” lo stop, afferma il presidente americano, sottolineando che al momento comunque gli aerei possono atterrare in sicurezza anche se non possono decollare.

In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation Administration in mattinata aveva affermato di essere “al lavoro per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree”. “Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. “Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”. Diverse persone hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell’interruzione del servizio, riferiscono i media Usa.

La situazione dei voli intercontinentali da e per gli Stati Uniti appare regolare all’aeroporto di Malpensa. E’ quanto riferiscono fonti aeroportuali interpellate dall’ANSA.

