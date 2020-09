Casa della Salute della Rigossa a Gambettola, chiusura parziale e temporanea di via Viole

Si informano gli utenti della Casa della Salute della Rigossa che il Comune di Gambettola ha disposto la chiusura parziale e temporanea di Via Viole – e quindi l’accesso stradale alla sede AUSL – nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e il “Colosseo” dalle 12,30 alle 13,00 nei giorni di scuola fino al 3 ottobre 2020 e dalle ore 16 alle ore 16,30 dal 5 ottobre per permettere l’accesso straordinario alla scuola degli studenti.

L’accesso alla struttura Ausl è comunque consentito dal passaggio pedonale in Via pascoli e dalla Via Viole.

Maggiori info su http://www.comune.gambettola.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=13105

