Casa Fellini in Romagna, partiti i lavori di restauro

(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – Sono partiti i lavori di restauro

della Casa Fellini, per il recupero e la valorizzazione del

casolare dell’infanzia del regista a Gambettola (Forlì-Cesena).

L’intervento consegnerà alla comunità, entro autunno 2021, una

residenza per artisti, un luogo della cultura dedicato alle arti

del cinema e del circo, mantenendo vive le suggestioni

felliniane del luogo. Sarà questa la vocazione di Casa Fellini,

la casa dei nonni e dell’infanzia del regista Federico Fellini,

prevista dal progetto definitivo di valorizzazione e restauro

del manufatto di proprietà del Comune di Gambettola.

Al finanziamento dell’opera concorre il contributo della

Regione Emilia Romagna con 300.000 euro; l’intero intervento

ammonta a 429.000 euro, l’opera è finanziata anche dal Comune

con 129mila euro.

“Come amministrazione crediamo fortemente nell’opera di

valorizzazione di Casa Fellini – dice il sindaco Letizia

Bisacchi -. Si tratta di un intervento importante, che

realizziamo grazie anche al sostegno della Regione e che oggi

assume ancora più valore nel contesto che stiamo vivendo:

avviare un cantiere, continuare a investire nei lavori pubblici

è un segnale forte nel nostro territorio, e lo è ancora di più

in un anno così critico come quello che stiamo affrontando”.

(ANSA).



—

