Casamicciola: gara di solidarietà anche grazie ai social

(ANSA) – CASAMICCIOLA, 30 NOV – Anche grazie ai social si è

messa in moto la macchina della solidarietà per Casamicciola.

Ettore Coda, 64 anni, piccolo imprenditore edile ischitano, ha

postato un video che in poche ore ha ottenuto centinaia di

migliaia di visualizzazioni per chiedere sostegno per i

volontari. Da ogni parte di Italia stanno così arrivando pale e

badili, guanti e stivali in gomma.

“Questi ragazzi – dice Ettore Coda riferendosi agli studenti

volontari in campo al fianco di soccorritori e cittadini – sono

encomiabili, lavorano sodo. Ora ci sono anche gli strumenti, io

il primo giorno sono sceso in strada togliendo il fango anche a

mani nude”. (ANSA).



