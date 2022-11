Casamicciola, le chiamate ai Carabinieri quella notte

Condividi l'articolo

I carabinieri hanno diffuso due drammatiche telefonate ai soccorsi la notte della frana a Casamicciola.

In una un ragazzo, evidentemente molto scosso chiama da via Celario, proprio la zona rossa della frana, e avverte che c’è stato un grande smottamento e loro sono chiusi in casa senza luce, impossibilitati ad uscire.

Frana a Casamicciola, una chiamata ai carabinieri

Nella seconda chiamata una signora chiama da Corso Garibaldi vicino piazza Bagni e avvisa della frana.

Frana a Casamicciola, una chiamata ai carabinieri

