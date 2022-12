Casamicciola: Legnini, ieri lavoro difficile e ben fatto

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 03 DIC – “L’evacuazione di ieri a

Casamicciola è stata caratterizzata da una attività intensa,

frenetica nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento di

evacuazione è stato anticipato a seguito dell’allerta meteo

diramata alle 12, rendendo necessario completare in poche ore un

lavoro difficile e, alla fine, ben fatto. L’operazione è

riuscita nel suo complesso. Ci sono state difficoltà, disguidi,

non tutti sono stati raggiunti dalla comunicazione? Era

inevitabile, a causa della ristrettezza dei tempi. Grazie ai

cittadini, non ci sono stati episodi che complicassero

l’operazione”. Così a Casamicciola il commissario Giovanni

Legnini.

Mentre 54 famiglie residenti nella ‘zona rossa’ di Casamicciola

non si sono allontanate dalle proprie case, ha spiegato Legnini.

Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera

di convincimento e persuasione”, con la notifica dell’ordinanza

di evacuazione emessa ieri. Al momento sono 341 le persone

sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la

frana; una novantina hanno notificato di aver trovato autonoma

sistemazione, e molte altre – rispetto alle oltre mille

potenzialmente interessate – si sono mosse da sole verso

famiglie e amici. (ANSA).



—

