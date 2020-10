Casamonica: demolizione di 8 villette abusive alla Romanina

(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Sono iniziate le operazioni di

sgombero e abbattimento di 8 costruzioni, tra capannoni e

villette abusive con piscina, in via Fratelli Marchetti Longhi,

in zona Romanina a Roma riconducibili al clan Casamonica. Sul

posto circa 100 uomini tra Polizia, Polizia locale e

Carabinieri. L’operazione di oggi avviene a circa 2 anni dalla

precedente demolizione di 8 ville abusive Casamonica al

Quadraro. L’attività nasce da un lavoro portato avanti in seno

all’Osservatorio territoriale della sicurezza presso il VII

Municipio, diretto e coordinato dalla Prefettura di Roma.

“Continua la nostra battaglia – scrive la sindaca di Roma

Virginia Raggi in un tweet – per riportare la legalità. Dopo le

villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi

del clan Casamonica a Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di

Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono #ATestaAlta”. Identificate – riferisce il Campidoglio – le persone presenti

all’interno degli immobili che, secondo una prima ricostruzione,

erano stati dati in affitto abusivamente a terzi. Alle persone

in condizione di vulnerabilità verrà proposta la presa in carico

nel circuito di accoglienza capitolino. (ANSA).



