Casini, la giustizia sportiva deve essere veloce

(ANSA) – MILANO, 11 MAG – “Come ho sempre detto, come Lega

Serie A non commentiamo le decisioni della giustizia sportiva.

Sulle tempistiche, la giustizia sportiva nasce per essere più

veloce. Alle Olimpiadi il Tas decide in 24 ore, quindi che i

tempi siano rapidi è l’essenza della giustizia sportiva”. Lo ha

detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini,

intervenuto durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’. “C’è il

rischio di falsare campionato? Vediamo cosa succederà, le

conclusioni le tireremo quando la vicenda sarà chiusa”, ha

risposto Casini. (ANSA).



