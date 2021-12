Caso camici: Procura Milano chiede processo per Fontana

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 DIC – La procura di Milano ha chiesto il

rinvio a giudizio per il governatore della Lombardia Attilio

Fontana e altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da

parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in

donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e

altri dpi a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La

richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini

e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. L’accusa è frode in

pubbliche forniture. (ANSA).



