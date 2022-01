Caso Carabellò: appello familiari, testimoni dicano verità

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 GEN – La famiglia di Biagio Carabellò,

operaio scomparso nel 2015 a Bologna i cui resti sono stati

trovati il 23 marzo 2021 in un’area verde della periferia,

rivolge un nuovo appello a chi potrebbe raccontare elementi

utili per fare luce sul caso. Sul caso la Procura di Bologna ha

aperta un’inchiesta per omicidio con due indagati, a piede

libero e a breve saranno depositati gli esiti della consulenza

medico-legale sulle spoglie, disposta con l’obiettivo di

ricostruire le cause della morte.

Attraverso l’avvocato Barbara Iannuccelli, che li assiste, i

familiari ricordano che nel corso delle indagini una persona

scrisse un post sui social, dove diceva: ‘Ciao amico mio, avrei

voluto fare di più’. “Questa persona – dice Iannuccelli –

sentita dai carabinieri, ha detto di aver visto caricare a forza

Biagio su un’auto. Poi però ha detto anche che pensa sia stato

un sogno. Allo stesso modo un coinquilino di Biagio riferì alla

sua compagna che, sempre in un sogno, aveva visto mettere in

testa a Biagio un sacchetto. Vorremmo chiedere a queste persone

di smettere di sognare e di venire a raccontare la verità.

Biagio ha fatto una brutta fine e non perché si è suicidato”.

(ANSA).



