Caso Ciatti: aggressore ceceno colpevole di omicidio volontario

Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere. E’ quanto ha stabilito la giuria popolare del Tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che al termine della camera di consiglio ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno che partecipò al pestaggio del 22enne toscano morto nell’agosto del 2017 a Lloret del mar. Lo ha spiegato il legale della famiglia, Agnese Usai. Sarà ora il giudice, in un secondo momento, a stabilire l’entità della pena. L’accusa ha chiesto 24 anni di condanna e 9 di libertà vigilata avanzata. Assolto, invece, l’amico di Bissoultanov, Movsar Magomadov.

“Ci siamo tolti un peso, ma non siamo ancora soddisfatti”: è il commento di Luigi Ciatti all’ANSA dopo il verdetto di condanna emesso in Spagna per Rassoul Bissoultanov, il killer di suo figlio Niccolò. “Ci spaventa un po’ che possa scappare”; ha aggiunto Ciatti, spiegando che l’uomo ha obbligo di firma ed è senza passaporto, ma per adesso non andrà in carcere.

“Come avvocato spero che la famiglia trovi, nella condanna dell’assassino del loro figlio, un motivo di consolazione”: è il commento a caldo di Agnese Usai, legale italiana dei parenti di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni nel 2017 a Lloret de Mar (Spagna), dopo il verdetto di colpevolezza per il principale imputato emesso dalla giuria popolare al processo di Girona. “Come persona, come donna so che nessuno, neanche noi avvocati col nostro lavoro, potremmo lenire una perdita così grande”, ha aggiunto Usai. “Sono comunque molto orgogliosa di essere l’avvocato, insieme al collega Stiz, ed ai colleghi spagnoli Cò e Maiolo, di persone così dignitose e fiere”.

“Non possiamo gioire di questa condanna ma certamente la sentenza spagnola ci ridona un po’ di quella fiducia nella giustizia che avevamo perso. Abbraccio i familiari di Niccolò che hanno sempre dimostrato in questi anni estrema compostezza e dignità. Nessun tribunale potrà restituire loro il figlio ma adesso, dopo quasi cinque anni, sarà meno duro affrontare il futuro”. È il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche sindaco della Città Metropolitana di cui fa parte Scandicci dove viveva Niccolò Ciatti con la famiglia. Nardella ha commentato la sentenza di condanna per omicidio volontario contro Rassoul Bissoultanov, uno dei ceceni imputati del pestaggio mortale contro il 22enne fiorentino, ucciso a botte nell’agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna).

