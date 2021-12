Caso Diallo: Hamraoui denuncia minacce in allenamento

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – Si arricchisce di un nuovo episodio

la vicenda seguita all’aggressione di un mese fa ai danni della

giocatrice 31enne del Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui. La

stessa Hamraoui – riporta Le Parisien – avrebbe riferito lunedì

alla polizia giudiziaria di Versailles che la 26enne Aminata

Diallo avrebbe minacciato la sua guardia del corpo, prendendo di

mira anche lei. I fatti risalirebbero al 25 novembre scorso, a

margine di una delle sessioni individuali di allenamento che

seguono entrambe, essendo ancora assenti da quelle collettive.

Hamroui avrebbe fatto riferimento a queste minacce anche in una

lettera inviata al giudice.

In un comunicato, l’avvocato di Aminata Diallo smentisce

queste minacce, definendole “nuove accuse false e infamanti”

dato che “Aminata Diallo è, ad oggi, completamente fuori da

questo fascicolo” e “la pista di una rivalità sportiva è stata

esclusa dagli agenti di polizia giudiziaria a seguito di un

fermo di polizia infondato”.

Nel novembre scorso Diallo in un primo momento era infatti

stata sottoposta a fermo (e poi rilasciata) in quanto

considerata dagli investigatori la possibile mandante

dell’aggressione. Due uomini a volto coperto avevano fermato

l’auto, guidata da Diallo, su cui viaggiava anche la sua

compagna di squadra, che era stata fatta scendere per poi essere

colpita con delle mazze. (ANSA).



—

