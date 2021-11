Caso Diallo, un altro fermo e spuntano minacce morte

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Un altro arresto nell’inchiesta per

l’aggressione a Kheira Hamraoui, giocatrice del Paris Saing

Germain, per la quale e’ stata fermata la sua compagna Aminata

Diallo: secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, il fermo di

polizia della calciatrice sospettata di aver commissionato

l’aggressione a colpi di spranga e’ stata prolungata, ma nelle

celle del commissariato di polizia giudiziaria di Versailles la

Diallo, che e’ anche giocatrice della nazionale francese,

negherebbe ogni addebito. Un’altra donna con precedenti penali

che era in contatto telefonico con Diallo nei giorni scorsi e’

stata fermata dalla polizia.

Secondo quanto rivelato da Radiomontecarlo, inoltre, nei

giorni precedenti all’aggressione diverse giocatrici del Psg

erano state raggiunte da minacce di morte (ANSA).



