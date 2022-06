Caso Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni

Condividi l'articolo

E’ stata condannata a 20 anni Ghislaine Maxwell, dopo che una giuria di New York l’ha ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni perchè fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffrey Epstein, il suo ex fidanzato suicidatosi in cella mentre attendeva un processo per la stessa vicenda.

L’accusa aveva chiesto una pena tra 30 e 55 anni, la difesa una “molto sotto” i 20 anni, invocando l’infanzia della donna traumatizzata dal padre, ex magnate dell’editoria ed ex deputato britannico.

“E’ il piu’ grande rammarico della mia vita aver conosciuto Jeffrey Epstein”: lo ha detto l’ex socialite’ britannica Ghislaine Maxwell prima della lettura della sentenza nei suoi confronti nel caso Epstein. La donna ha definito il suo ex fidanzato come un “uomo manipolativo, furbo e padrone di se'” che ha ingannato tutti nella sua orbita, e si e’ detta “dispiaciuta” per il dolore che le sue vittime hanno subito.

