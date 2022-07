Caso riaperto 12 anni dopo incidente,forse gara auto clandestina

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 07 LUG – A distanza di 12 anni è stato

riaperto il caso della morte di Andrea Bolchi, deceduto il 30

gennaio 2010, dj, 28enne, residente a Senigallia, in un

incidente stradale: la sua auto era finita contro un albero

lungo la strada che da Serra De’ Conti porta ad Arcevia. Ma per

la Procura di Ancona la morte potrebbe essere avvenuta durante

una corsa clandestina e un amico del giovane è a processo con

l’accusa di omicidio stradale. A chiedere il giudizio immediato

per Marco Pierantoni, 38 anni, commercialista di Macerata, è

stato il pm Daniele Paci e oggi, al Tribunale di Ancona, si è

tenuta la prima udienza davanti alla giudice Paola Moscaroli. A

riportare il caso a galla sono state delle intercettazioni fatte

dal Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri

di Ancona nell’ambito di una indagine per spaccio di droga, che

non riguardavano l’imputato ma un suo conoscente. Da quelle

intercettazioni sarebbe emerso che quella notte Bolchi non finì

fuori strada da solo, ma ci sarebbe stata in corso una corsa

clandestina di auto a cui avrebbero partecipato la vittima, il

38enne e una terza vettura. Per l’accusa sarebbe stato

Pierantoni a mandarlo fuori strada, durante una gara di

accelerazione, non agevolando una manovra di sorpasso e

limitandosi a rallentare solo pochi istanti prima dell’impatto

fatale per Bolchi. I familiari del dj, il padre Gabriele

D’Annunzio, che in passato è stato l’elicotterista di

Berlusconi, e la madre Virginia Vassena, si sono costituiti

parte civile con l’avvocato Corrado Canafoglia e chiedono un

risarcimento danni pari ad un milione di euro complessivo. La

famiglia è originaria del Cremonese e per un lungo periodo ha

abitato a Senigallia. L’imputato, a cui vengono contestate anche

due violazioni del codice della strada, velocità e sorpasso, è

difeso dall’avvocato Pierfrancesco Tasso del foro di Macerata.

La difesa sostiene che “non c’era una gara in atto, le due auto

si erano solo accostate perché il mio assistito avvisava l’altro

che sarebbe andato a fare benzina” e intende dimostrare l’estraneità del 38enne durante il processo. (ANSA).



